Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de 13 yaşındaki ikizler gölette kayboldu (2)
Son Dakika Güncel Haber

Alaşehir'de 13 yaşındaki ikizler gölette kayboldu (2)

1 saat önce

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDIManisa'nın Alaşehir ilçesinde, yanında oynadıkları Kemaliye Göleti'ne düşen 13 yaşındaki Efe Birol ile kendisini kurtarmak için suya atlayan ikizi Eren Birol'un suya düştükleri yerde balçığa saplanmış cansız bedenleri bulundu.

Alaşehir'de 13 yaşındaki ikizler gölette kayboldu (2), System.String[]

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yanında oynadıkları Kemaliye Göleti'ne düşen 13 yaşındaki Efe Birol ile kendisini kurtarmak için suya atlayan ikizi Eren Birol'un suya düştükleri yerde balçığa saplanmış cansız bedenleri bulundu. Dalgıç polisler tarafından önce Efe Birol ardından ikizi Eren Birol'un cesetleri sudan çıkarıldı. İkizlerin cansız bedenleri sudan çıkarılırken babaları Ahmet Birol gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi evde alan anne Aliye Birol ise sinir krizi geçirdi. İkizlerin sudan çıkarılan cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),


Alaşehir, Kemaliye, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eliz Sakuçoğlu yeni sevgilisiyle dudak dudağa olan fotoğrafını paylaştı Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan'dan "ikinci maaş" açıklaması Psikiyatrın epilepsi nöbeti geçiren hemşire eşi, hayatını kaybetti Bebeklerini son kez sevip camiye bıraktılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 20:49:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de 13 yaşındaki ikizler gölette kayboldu (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]