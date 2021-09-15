Alaşehir'de 153 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 153 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Kestanederesi Mahallesi Kocaçukur mevkisinde Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirtilen bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, boyu yaklaşık 2 metreye ulaşan 153 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.Y. ve M.A, ifade işlemlerinin ardından salıverildi.
Kaynak: AA
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