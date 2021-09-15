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Alaşehir'de 153 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Alaşehir'de 153 kök Hint keneviri ele geçirildi

15.09.2021 15:15
Alaşehir'de 153 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 153 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 153 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Kestanederesi Mahallesi Kocaçukur mevkisinde Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirtilen bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, boyu yaklaşık 2 metreye ulaşan 153 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Y. ve M.A, ifade işlemlerinin ardından salıverildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alaşehir'de 153 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alaşehir'de 153 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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