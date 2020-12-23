Alaşehir'de 1680 hap ele geçirildi - Son Dakika

Alaşehir'de 1680 hap ele geçirildi

23.12.2020 09:01
Alaşehir'de 1680 hap ele geçirildi, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden şüphe üzerine durdurulan otomobilde yeşil reçeteye tabi 1680 hap ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden şüphe üzerine durdurulan otomobilde yeşil reçeteye tabi 1680 hap ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucu satışının engellenmesine yapılan yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu olarak da kullanılan yeşil reçeteye tabi 1680 adet hap bulundu.

Otomobildeki H.İ.P. (26) gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Uyuşturucu, Başiskele, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alaşehir'de 1680 hap ele geçirildi - Son Dakika


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