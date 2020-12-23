Alaşehir'de 1680 hap ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden şüphe üzerine durdurulan otomobilde yeşil reçeteye tabi 1680 hap ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucu satışının engellenmesine yapılan yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu olarak da kullanılan yeşil reçeteye tabi 1680 adet hap bulundu.

Otomobildeki H.İ.P. (26) gözaltına alındı.