Alaşehir'de 1680 hap ele geçirildi - Son Dakika

Alaşehir'de 1680 hap ele geçirildi
23.12.2020 09:01
Manisa'nın Alaşehir ilçesinden şüphe üzerine durdurulan otomobilde yeşil reçeteye tabi 1680 hap ele geçirildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinden şüphe üzerine durdurulan otomobilde yeşil reçeteye tabi 1680 hap ele geçirildi.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucu satışının engellenmesine yapılan yönelik çalışmalar sürüyor.
Şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu olarak da kullanılan yeşil reçeteye tabi 1680 adet hap bulundu.
Otomobildeki H.İ.P. (26) gözaltına alındı.
Son Dakika DSÖ, Türkiye'deki huzurevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini örnek gösterdi Türkiye'de koronavirüs aşısı yüzde 1 KDV oranıyla satılacak Masumlar Apartmanı'nda ilk! Safiye, Naci'nin aşkına karşılık verdi Mutasyona uğrayan koronavirüs, yeni tedbirler getirecek mi? Bilim Kurulu bugün toplanıyor MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu Barcelona Valladolid deplasmanında rahat kazandı, Messi 46 yıllık rekoru kırdı Türk hackerlar, Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'in sitesini çökertti Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor