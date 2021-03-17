Alaşehir'de 220 personelle denetim yapıldı - Son Dakika

Alaşehir'de 220 personelle denetim yapıldı

17.03.2021 21:49
Alaşehir'de 220 personelle denetim yapıldı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korona virüsle mücadelede alınan tedbirleri yerinde denetlemek amacı ile İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun'un başkanlığında ve 220 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korona virüsle mücadelede alınan tedbirleri yerinde denetlemek amacı ile İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun'un başkanlığında ve 220 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Alaşehir genelinde gerçekleştirilen denetimde; Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un ve 220 denetim personelinin katılımıyla gün boyu süren yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti uygulandı.

Cuma günü kolluk kuvvetleri de katılacak

Haftalık tematik denetim uygulamasına 20 Mart 2021 Cuma gününden itibaren yeni bir haftalık program dahilinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarından desteği ile ilçe genelinde gerçekleştirilecek.

Denetimler hakkında konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "İlçe genelinde 220 denetim personelimizin katılımıyla 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında denetimlerimizi gerçekleştirdik. Özellikle Yeme-içme yerleri ile şehir içi toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimler, haftanın her gününü kapsayacak şekilde sürdürülecektir. 20-26 Mart haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyetine göre; 20 Mart Cuma günü yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, düğün, nikah salonları, parklar; 21 Mart Cumartesi günü yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, cadde, sokak, meydan, gibi yerlerde mesafe ve maske denetimi, alışveriş merkezleri, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler; 22 Mart Pazar günü yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, otel ve konaklama tesisleri, oteller, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları ile otogar gibi yerler; 23 Mart Pazartesi günü yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, okullar (yemekhane ve kantinler dahil), okul servisleri araçları, 24 Mart Salı günü yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, internet kafeler/salonları, ganyan, iddia ve milli piyango bayileri, berberler/kuaförler/güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları; 25 Mart Çarşamba günü yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, sanayi bölgeleri, fabrika ve üretim tesisleri, halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler; 26 Mart Perşembe günü yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, kahvehane, kıraathane, kır, çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler denetlenecek ve pazar yeri, semt pazarları faaliyette olduğu günlerde denetlenmesi sağlanacaktır." dedi.

Denetimlerde ekipler tarafından Alaşehirli vatandaşlara rehberlik edilerek, esnafların işyerlerinde kurallara uyarak, sorumlu davranmaya özen göstermeleri de istendi. - MANİSA

Alaşehir'de 220 personelle denetim yapıldı
Alaşehir'de 220 personelle denetim yapıldı

Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alaşehir'de 220 personelle denetim yapıldı - Son Dakika


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