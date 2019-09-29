Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de 4 katlı apartmanın çatısı yandı
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Alaşehir'de 4 katlı apartmanın çatısı yandı

1 saat önce

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.

Alaşehir'de 4 katlı apartmanın çatısı yandı, System.String[]
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Soğuksu Mahallesi Sümer Oral Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatısında, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Boş plastik kasalar ve divanların bulunduğu çatıdan alevler yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada rüzgarın da etkisiyle yangın çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu alt katlara ve çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Bina sahibi Şükrü Alkan, apartmanda kiracıların oturduğunu belirterek, "Tesellimiz can kaybının olmaması" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Alaşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:11 Kaynak: DHA
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