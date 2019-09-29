Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de 4 katlı apartmanın çatısında korkutan yangın
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Alaşehir'de 4 katlı apartmanın çatısında korkutan yangın

9 dakika önce

Alaşehir'de 4 katlı apartmanın çatısında korkutan yangınMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Alaşehir'de 4 katlı apartmanın çatısında korkutan yangın

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Zemin kattaki fırının bacasından çıktığı sanılan yangın itfaiye ekipleri tarafından alt katlara sıçramadan söndürüldü.

Soğuksu Mahallesi, Sümer Oral Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın çatısından bugün saat 16.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Boş plastik kasalar ve divanların bulunduğu çatıdaki yangın, kısa sürede büyüyüp tüm çatıyı sardı. Alaşehir'in en işlek caddelerinden birindeki apartmanda çıkan yangın, korkuttu. Apartman sakinleri ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Alevler itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çaba sonunda alevler alt katlara ve çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürülürken, çatıda büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Bina sahibi Şükrü Alkan, binada kiracıların oturduğunu belirterek, "Tesellimiz can kaybının olmaması" dedi.

Polis, zemin kattaki fırının bacasından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Alaşehir'de 4 katlı apartmanın çatısında korkutan yangın

Alaşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:59 Kaynak: DHA
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