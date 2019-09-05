Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de 5 ton üzüm suyu dağıtıldı
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Alaşehir'de 5 ton üzüm suyu dağıtıldı

4 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TARİŞ) tarafından 5 Eylül Alaşehir'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında 5 ton üzüm suyu dağıtıldı.

Alaşehir'de 5 ton üzüm suyu dağıtıldı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TARİŞ) tarafından 5 Eylül Alaşehir'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında 5 ton üzüm suyu dağıtıldı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında TARİŞ tarafından 5 ton üzüm suyu dağıtıldı. Üzüm suyunun dağıtıldığı standın önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, sıcak havada üzüm suyuyla serinlemenin keyfini yaşadı. Her yıl geleneksel olarak etkinliği sürdürdüklerini belirten TARİŞ Müdürü Yılmaz Yıldırım, "Geleneksel olarak düzenlenen üzüm suyu ikramını bu yıl da gerçekleştirdik. Her yıl Alaşehir ve İzmir'in kurtuluş günlerinde dağıttığımız üzüm suyumuzu bölgemizin üzümlerinden Alikantet ve sultaniye üzümlerinden yarı yarıya katarak günlük üretiyoruz. Ayrıca 1 litrelik ve 200cc şişelerde pazarlamak amacıyla da üretiyoruz. 5 Eyül Alaşehir'in kurtuluşu günü 5 ton üzüm suyu dağıttık. İzmir'in kurtuluş kutlamaları kapsamında fuarda TARİŞ Standı açacağız. 6-15 Eylül günleri halkımıza ücretsiz olarak üzüm suyu ikram edeceğiz. İzmir Fuarı süresince 200 ton üzüm suyu ikramı yapacağız" dedi. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:46 Kaynak: İHA
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