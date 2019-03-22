Alaşehir'de Adalet Ormanı Oluşturuldu
1 saat önce
Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "Adalet Ormanı" oluşturuldu.
Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "Adalet Ormanı" oluşturuldu.
Belenyaka Mahallesinde düzenlenen etkinlikte denetimli serbestlik yükümlüleri Alaşehir Orman İşletme Şefliğinden temin edilen çam fidanlarını toprakla buluşturdu.
Törene katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bizler görevimiz nedeniyle bir gün başka yerlere atanırız ama burada diktiğimiz büyür, gelişir yıllarca toprakla bütünleşir. Bu nedenle Adalet Ormanı oluşturmasına katılan Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin
Kahraman, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir İlçe Müftüsü Necati Kara, Alaşehir Sosyal Hizmetler Müdürü Nevzat Bakay, Alaşehir M tipi kapalı cezaevi müdürü Mesut Duyar, savcılar, hakimler, denetimli serbestlik personelleri ile sivil toplum kuruluşları ve yükümlülere teşekkür ederim." dedi.
Oluşturulan Adalet Ormanı alanında Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, adliye personeli ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:18 Kaynak: AA
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