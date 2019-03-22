Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de Adalet Ormanı Oluşturuldu

Alaşehir'de Adalet Ormanı Oluşturuldu

1 saat önce

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

Alaşehir'de Adalet Ormanı Oluşturuldu, System.String[]
Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

Belenyaka Mahallesinde düzenlenen etkinlikte denetimli serbestlik yükümlüleri Alaşehir Orman İşletme Şefliğinden temin edilen çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Törene katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bizler görevimiz nedeniyle bir gün başka yerlere atanırız ama burada diktiğimiz büyür, gelişir yıllarca toprakla bütünleşir. Bu nedenle Adalet Ormanı oluşturmasına katılan Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir İlçe Müftüsü Necati Kara, Alaşehir Sosyal Hizmetler Müdürü Nevzat Bakay, Alaşehir M tipi kapalı cezaevi müdürü Mesut Duyar, savcılar, hakimler, denetimli serbestlik personelleri ile sivil toplum kuruluşları ve yükümlülere teşekkür ederim." dedi.

Oluşturulan Adalet Ormanı alanında Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, adliye personeli ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:18 Kaynak: AA

Alaşehir, Güncel
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