Alaşehir'de aranan 8 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika

Alaşehir'de aranan 8 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı

23.10.2020 16:16
Alaşehir'de aranan 8 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı, System.String[]

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu sabah 06.30 sularında yakalaması olan 9 kişinin adreslerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda, ikisi kadın 8 kişiyi yakalarken, firari olan bir kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu sabah 06.30 sularında yakalaması olan 9 kişinin adreslerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda, ikisi kadın 8 kişiyi yakalarken, firari olan bir kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaralama, fuhuş yaptırmak ve teşvik etmek, hırsızlık, borç ödeme ihlal gibi değişik suçlardan yakalaması olan S.Ö. (41), Ş.B. (27), Y.Ö. (35), M.A.T. (52), E.D. (49), K.D. (36), H.İ.D. (65) ve M.B. (40) isimli şahıslar Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Zanlılar polisteki sorgularının tamamlanmasından sonra adliyeye çıkarılacağı açıklandı. - MANİSA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Alaşehir, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alaşehir'de aranan 8 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı - Son Dakika

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