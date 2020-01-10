Alaşehir'de asayiş uygulaması - Son Dakika
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Alaşehir'de asayiş uygulaması

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, uyuşturucu madde ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi, 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alaşehir'de asayiş uygulaması, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, uyuşturucu madde ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi, 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği "Asi" ile ilçede uygulama yaptı.

İlçedeki bazı okulların önlerinde, park ve bahçelerde yapılan uygulamada, yaklaşık 2 gram bonzai ve metamfetamin ile kurusıkı tabancı ele geçirildi, 3 kişiye adli işlem yapıldı.

Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:38 Kaynak: AA
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