Alaşehir'de asayiş uygulaması - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde emniyet ekiplerince, park, bahçe, sokak ve metruk binalarda, narkotik köpeklerinin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.
Çalışma kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine yönelik maske denetimi de gerçekleştirildi.
Yakalama kararı bulunan 1 kişi yakalandı. 20 araca 43 bin 690 liralık cezai işlem yapıldı. 13 araç trafikten men edildi.
Ayrıca 1 iş yeri sahibi hakkında Kovid-19 tedbirlerine aykırı hareket dolayısıyla işlem yapıldı.
Uyuşturucu madde bulundurmaktan da 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
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