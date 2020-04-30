Alaşehir'de asma yaprağı toplanmaya başlandı - Son Dakika

Alaşehir'de üreticiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uygun şekilde asma yaprağı toplamaya başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alaşehir'in çekirdeksiz sultaniye üzümünün üretiminin en yüksek olduğu ilçe olduğunu belirtti.

Bünyelerinde Kovid-19 mücadele ekibi kurduklarını kaydeden Güleç, "Ekiplerimiz her gün sahadalar. Çiftçilerimizin yanındalar. Ekiplerimiz yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çiftçilerimizin alması gereken önlemleri detaylı bir şekilde anlatarak bilgilendiriyor. Çiftçilerimize maske ve eldiven dağıtımı yapılarak kişisel hijyen, dezenfeksiyon ve sosyal mesafe kuralları hakkında uyarılar ve bilgilendirmeler yapıyoruz." dedi.

Güleç, bölgelerinde asma yaprak toplanmasına başlandığını ve bunur her geçen yıl önemli bir geçim kaynağı haline geldiğini kaydetti.

Üretici Kadriye Kökpınar, koronavirüs önlemlerine uyarak yaprak topladıklarını belirterek, "Hem kendi sağlığımızı koruyoruz hem de vatandaşımızın sağlığını koruyoruz." dedi.

Ayşegül Kara ise yaprağın geçim kaynakları olduğunu, yaprak toplama işlemini maske takarak ve sosyal mesafeye uyarak yaptıklarını kaydetti.

Sena Kökpınar da dışarıya çıkmak zorunda olmayanların evde kalması gerektiğini belirterek, "Bu yaprak olmasa kimse evine yemek ekmek götüremez. Biz dışarıya mecburiyetten dolayı çıkıyoruz . Elimizde eldivenimiz, yüzümüzde maskemiz. Sosyal mesafeyi de koruyoruz." diye konuştu.