Alaşehir'de ataması çıkan 4 hakim için veda töreni düzenlendi - Son Dakika

Kaymakam Abdullah Uçgun, "Görev yerleri değişen hakimlerimize Alaşehir'e yapmış oldukları hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni görev yerlerinde başarılar diliyoruz." diyerek hakimlere plaket verdi. - MANİSA

Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde görev yapan ve başka illere atanan hakimlere düzenlenen veda töreninde yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket verildi.

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