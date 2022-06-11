Bugün saat 16.00 sıralarında şiddetli yağmurla birlikte yaklaşık 15 dakika yağan fındık büyüklüğündeki dolu, Horzumalayaka Mahallesi Suluca mevkiinde meyve bahçeleri, üzüm bağları ve sebze bahçelerine zarar verdi. Şiddetli yağmur ile oluşan sel nedeniyle yollar molozlarla doldu, sulama boruları zarar gördü. Horzum Alayaka sakinlerinden eski muhtar Halil Küçükefe, "Şiddetli yağan yağmur ve yaklaşık 15 dakika yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle Suluca mevkiinde lokal olarak üzüm bağları, meyve ve sebze bahçeleri zarar gördü. Oluşan sel nedeniyle yollar molozlarla doldu, kısa su boruları zarar gördü" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alaşehir'de bağları, meyve ve sebze bahçelerini dolu vurdu - Son Dakika

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