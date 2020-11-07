Alaşehir'de bal rekoltesi düştü - Son Dakika

Alaşehir'de bal rekoltesi düştü

07.11.2020 11:04
Alaşehir'de bal rekoltesi düştü, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde havaların sıcak gitmesi nedeniyle bal rekoltesinde de düşüş yaşandığı öğrenildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde havaların sıcak gitmesi nedeniyle bal rekoltesinde de düşüş yaşandığı öğrenildi.

Alaşehir'de şifa kaynağı balın rekoltesinin bu sene düştüğü belirtildi. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle rekolte düşüklüğü yaşandığı öğrenilirken, bal üreticileri tarafından en kaliteli bal çeşidinin kara kovan balı ve petek balı olduğu vurgulandı. Alıcılar ise Alaşehir'de semt pazarında kurulan stantlarda kara kovan balı bulmakta zorlanıyor.

Üreticilerin gelir kaynağı ve en tatlı şifa kaynağı olan balın fiyatları kalitesine göre 50 TL'den başlayıp 100 TL'ye kadar çıkıyor. Alaşehirli bal üreticisi Ahmet Kirazcı, arılarından topladığı doğal balları Alaşehir semt pazarında satışa sunduğunu söyleyerek normal petek ballarının kilosu 50- 60 TL, kara kovan balları ise 100 TL'ye kadar alıcı bulduğunu söyledi. Bu sene diğer yıllara oranla bal rekoltesinde sıcak havaların etkisiyle düşüş yaşadığını kaydeden Kirazcı, "Arı kovanlarım dağlık bölge olan Kozluca Gedik Yaylası'nda bulunuyor. Arılarım orman ve doğal ortamda besleniyor. Ürettiğimiz ballar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı olup, rahatlıkla tüketilebilir. En kıymetli ve en çok pazar bulan bal, kara kovan balıdır. Tamamen doğal olan kara kovan balı, hayıt balı, fenni kovan balı bu mevsimde şifa kaynağı olmaları nedeniyle tercih ediliyor. İnsanlık tarihi kadar eski olan bal, sofraların en önemli besinlerinden birisi olup kalori ve protein deposudur. Her gün kahvaltıda mutlaka tüketmemiz gereken balın yararları saymakla bitmez. İnternetten öğrendiğimize göre, ılık su ile tüketildiğinde vücutta depolanan yağın sindirilmesine yardımcı olur, kolesterol seviyesini düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir, güç ve enerji sağlar, kanseri önlemeye ve ilerlemesini durdurmaya yardımcı olur, mide komplikasyonlarını tedavi eder, beyni güçlendirir, bakterileri temizler. Antioksidanlar, mineraller ve vitaminler bakımından zengin olan bal; öksürükten cilt bakımına pek çok konuda yararlıdır. Ballarım doğal olduğu ve şeker kullanmadığım için şeker hastaları da tüketebilir." dedi.

Yaklaşık 35 yıldır bal üretimi yapan Ahmet Kirazcı, standında arı sütü, propolis, polen gibi arı ürünlerini de satıyor. - MANİSA

Alaşehir'de bal rekoltesi düştü
Alaşehir'de bal rekoltesi düştü
Alaşehir'de bal rekoltesi düştü
Alaşehir'de bal rekoltesi düştü

Türk Lirası, Alaşehir, Manisa, Kovan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alaşehir'de bal rekoltesi düştü - Son Dakika Ekonomi


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