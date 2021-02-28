Alaşehir'de benzin ile sobayı tutuştururken evi yaktı: 1 yaralı - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Ahmet Ildız (79), benzinle sobayı tutuşturmak isterken yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ayaklarında yanıklar oluşan Ildız hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi'nde Ahmet Ildız'a ait evde çıktı. İddiaya göre, Ahmet Ildız evinde bulunan sobayı benzin dökerek tutuşturmak istedi. Bu sırada alevlerin birden parlaması üzerine Ildız kendini dışarı attı. Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürdü. Çıkan yangında evin odası kullanılamaz hale geldi. Alevlerin içerisinde kalan 5 çocuk babası Ildız'ın bacakları ve ayaklarında yanıklar oluştu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet Ildız Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Ildız'ın damadı İbrahim Açıl, "Sobayı tutuşturmak için benzin döküyor. Yangın benzinden tutuşuyor. İtfaiye geldi ama odanın birisi yandı. Çatının bir kısmı da yandı. Allah'tan ucuz atlattık. Kendisine bir şey olmadı" diye konuştu.Jandarmanın yangınla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.