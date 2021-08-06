Alaşehir'de bin 211 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

Alaşehir'de bin 211 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bin 211 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bin 211 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT Timi, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez ve Kavaklıdere Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin Alaşehir ilçesine bağlı Kestanederesi Mahallesi, Kocakarı Mezarlığı mevkiindeki bir arazide yaptığı aramada, bin 211 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 2 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Operasyonda N.A, M.A ve Ö.A isimli 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

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