Alaşehir'de binlerce dekar üzüm bağını tozdan kurtaran çalışma - Son Dakika

Alaşehir'de binlerce dekar üzüm bağını tozdan kurtaran çalışma

15.10.2020 13:34
Alaşehir'de binlerce dekar üzüm bağını tozdan kurtaran çalışma, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi tarafından Belenyaka – Delemenler mahallelerini birbirine bağlayan kara yolunda yapılan asfalt çalışmasıyla yol üzerinde bulunan binlerce dekar üzüm bağı toz altında kalmaktan kurtuldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi tarafından Belenyaka – Delemenler mahallelerini birbirine bağlayan kara yolunda yapılan asfalt çalışmasıyla yol üzerinde bulunan binlerce dekar üzüm bağı toz altında kalmaktan kurtuldu.

Manisa'nın Alaşehir ileçesinde Belenyaka – Delemenler mahallelerini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde 4 yıl önce yapılan altyapı çalışmaları sonrası yolun asfaltlanmaması nedeniyle bölgedeki üzüm bağları toz içinde kaldı. Belenyaka Mahalle muhtarı Muhammet Demirel, mahalle sakinlerinin şikayetlerini Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na iletmesi sonrası Başkan Öküzcüoğlu Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine yola asfalt yapılması talimatı verdi. Başkan Öküzcüoğlu'nun talimatları sonrası Alaşehir Belediyesi tarafından Belenyaka - Delemenler mahallelerini birbirine bağlayan 3 kilometrelik yolda asfalt çalışması yapıldı. Asvalt çalışmalarını yerinde izleyen Başkan Öküzcüoğlu ve Mahalle Muhtarı Muhammet Demirel, mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Yola asfalt çalışması yapıldığını belirten Başkan Öküzcüoğlu, "Belenyaka - Delemenler mahallerini birbirine bağlayan karayolu soğuk asvalt çalışmaları ekiplerimiz tarafından yapıldı. Yıllardır yapılamayan yolda çiftçilerimiz tozdan şikayet ediyorlardı. Trafiğin yoğun olduğu bir yolumuzdu. Bu bölgede yaşayan hemşerilerimiz yolu güle güle kullansınlar, inşallah diğer mahallerde de çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Alaşehir'de binlerce dekar üzüm bağını tozdan kurtaran çalışma
Alaşehir'de binlerce dekar üzüm bağını tozdan kurtaran çalışma
Alaşehir'de binlerce dekar üzüm bağını tozdan kurtaran çalışma
Alaşehir'de binlerce dekar üzüm bağını tozdan kurtaran çalışma
Alaşehir'de binlerce dekar üzüm bağını tozdan kurtaran çalışma
Alaşehir'de binlerce dekar üzüm bağını tozdan kurtaran çalışma
Alaşehir'de binlerce dekar üzüm bağını tozdan kurtaran çalışma

Fen İşleri Müdürlüğü, Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alaşehir'de binlerce dekar üzüm bağını tozdan kurtaran çalışma - Son Dakika

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