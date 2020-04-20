Alaşehir'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde bu gece yarısından itibaren karantina uygulaması başlatıldı.

Alaşehir Hıfzıssıhha Kurulu, Alaşehir Gümüşçay Mahallesi'nde bir hastada kronavirüs teşhisi pozitif çıkınca, kişinin mahallede bir çok kişiyle irtibat kurduğunu belirledi. bu nedenle bu kişinin oturduğu yaklaşık 700 nüfusu olan Gümüşçay Mahallesi'nde karantina uygulanması kararı alındı. Bu gece saat 00.00'dan itibaren başlayacak olan karantina 14 gün sürecek. Jandarma mahalleye giriş çıkışları kontrol altına aldı. Geçtiğimiz 15 Nisan günü Caber Fakılı Mahallesi de karantinaya alınmıştı.