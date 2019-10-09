Alaşehir'de Boncukların Dansı sergisi açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Alaşehir'de Atatürk Gençlik Merkezi MASMEK ve Alaşehir MASMEK öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı 'Boncukların Dansı Takı Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.



Atatürk Gençlik Merkezi MASMEK ve Alaşehir MASMEK kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı 'Boncukların Dansı Takı Sergisi', Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde açıldı. Serginin açılışına Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, İdari ve Mali İşler Müdürü Hasan Torun, gençlik merkezi sorumluları, Muhtarlık İşleri Müdürü ve kursiyerler katıldı. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, eserleri tek tek inceledi. Emeği geçen kursiyerleri ve kurs eğitmenlerini kutlayan Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde her yaştan vatandaşın yaşamına renk katmak için kurs ve eğitim planlamalarının devam edeceğini söyledi. - MANİSA