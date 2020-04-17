Alaşehir'de boş ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında, boş bir ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Toptepe yolundaki Adnan Akbaba'ya ait ahşap evde yangın çıkması üzerine çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Ev sahibi Adnan Akbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, evdeki kiracılardan çıkmalarını istediğini, onların da evi kendilerine birşey söylemeden boşalttığını belirtti.

Akbaba, "Evi boşaltmışlar gitmişler. Ev yandı. En son onlar duruyordu. Neden çıktığını bilemiyoruz." dedi.