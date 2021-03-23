Alaşehir'de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ilk kongresini yaptı - Son Dakika

Alaşehir'de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ilk kongresini yaptı

23.03.2021 10:41
Alaşehir'de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ilk kongresini yaptı, System.String[]

Alaşehir'de geçen yıl mart ayında ilk kez 5 kurucu üye tarafından kurulan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ilk kongresini yaptı.

Alaşehir'de geçen yıl mart ayında ilk kez 5 kurucu üye tarafından kurulan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ilk kongresini yaptı. Gerçekleştirilen ilk olağan kongrede başkanlığa tek liste halinde giren Remziye Yağcı seçildi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Alaşehir Şubesi ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Yenice Mahallesindeki dernek binasında yapılan kongreye Remziye Yağcı tek liste halinde katılırken, Yağcı'nın listesi seçim sonunda 86 üyenin tamamının oyunu aldı.

Dernek Başkanlığına seçilen Remziye Yağcı yaptıkları çalışmalar hakkında, "Geçen yıl kurucu üyelerimiz Ahmet Can Arıkan, Mahmut Horasan, Remziye Yağcı, Sevcan Seyhan Akçaoğlu ve Mehmet Kuytemuz tarafından kurulan derneğimiz bu gün ilk olağan kongresini yaptı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin amacı 'Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacıyla, kazanılmış hakların korunup geliştirilmesi ilkesini gütmek' olarak belirlenmiştir. Bizler, 1989 yılında kuruluşundan bu güne, tüm Türkiye genelinde, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacıyla faaliyet gösteren derneğimiz için hizmet vermeye geldik. Deneğimiz 'Anadolu'da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak' projesi ile liseli kızlarımıza, 'Bir Işık da Siz Yakın' projesi ile üniversite öğrencilerine eğitim bursu vermektedir. Okul öncesinden, yüksek öğretime kadar eğitime destek amaçlı birçok çalışma sürdürülmektedir. Bu önemli görevi, bir sivil toplum örgütü olarak, toplanan bağışlarla öğrencilerimizi okutuyoruz. Kuruluşumuz henüz bir yılını doldurmasına rağmen, bu gün 9 Lise ve 17 üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 26 öğrencimizi okutuyoruz. Çalışmalarımız aralıksız ve artarak devam edecektir." bilgilerini verdi.

Remziye Yağcı'nın listesi, Sevcan Seyhan Akçaoğlu, Aysun Önder, Nilgün Bilge Güleç, Ahmet Can Arıkan, Süleyman Seskır ve Süleyman Yüksel'den oluştu. - MANİSA

Alaşehir'de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ilk kongresini yaptı
Alaşehir'de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ilk kongresini yaptı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Alaşehir, Seyhan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alaşehir'de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ilk kongresini yaptı - Son Dakika


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