Alaşehir'de çocuklar "taşıma karla" eğlendi - Son Dakika
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Alaşehir'de çocuklar "taşıma karla" eğlendi

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesi merkezinde uzun yıllardır kar görmeyen çocuklar, yüksek kesimlerden kamyonlarla ilçe merkezine taşınan karda eğlendi.

Alaşehir'de çocuklar

Manisa'nın Alaşehir ilçesi merkezinde uzun yıllardır kar görmeyen çocuklar, yüksek kesimlerden kamyonlarla ilçe merkezine taşınan karda eğlendi.

Alaşehir Belediyesi, kar sevincini ilçedeki çocuklarla buluşturmak için Ceycey Yaylası'ndan Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na iki kamyon kar getirdi.

Belediyenin duyurusuyla meydanda toplanan çocuklar, karların meydana boşaltılmasıyla büyük sevinç yaşadı. Her yaştan ilçe sakininin eğlendiği etkinlikte vatandaşlar doyasıya kar topu oynadı, kardan adam yaparak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, uzun zamandır ilçe merkezine kar düşmediğini hatırlatarak, "Öğrencilerimizin, çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın bu hasretlerini giderebilmek için Horzum Embelli Ceycey Yaylasından tertemiz iki kamyon kar getirdik." dedi.

Demokrasi Meydanı, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:52 Kaynak: AA
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