Alaşehir'de 'Dünya Gümrük Günü' kutlandı - Son Dakika
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Alaşehir'de 'Dünya Gümrük Günü' kutlandı

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2020 Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Alaşehir Gümrük Müdürlüğü tarafından çelenk töreni düzenlendi.

Alaşehir'de 'Dünya Gümrük Günü' kutlandı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2020 Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Alaşehir Gümrük Müdürlüğü tarafından çelenk töreni düzenlendi.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2020 Dünya Gümrük Günü çelenk sunma töreniyle kutlandı. Alaşehir Gümrük Müdürlüğü çalışanları laşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Törende konuşan Alaşehir Gümrük Müdürü Vekili Nedim Dağlar, "Müdürlüğümüzde ihracat işlemleri gerçekleştirilmekte olup, ihracatın önemli bir bölümünü yöremiz halkının büyük bir bölümünün geçim kaynağı olan üzüm başta olmak üzere kiraz, çilek, nar, domates, kayısı, şeftali, taze incir, kestane, karpuz, salça oluşturmaktadır. İhracatın önemli bir bölümü Rusya Federasyonu ve Almanya'ya yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Beyaz Rusya, Ukrayna, İtalya, Bulgaristan, Avusturya, Hollanda, Moldovya, Gürcistan, Suriye, Polonya ve Irak önemli miktarda ihracat yapılan ülkelerdir. 2019 yılında toplam, 11 bin 400 adet Gümrük Çıkış Beyannamesi kapsamında 11 bin 248 adet tır aracıyla taşınan 241 milyon 281 bin 174,68 dolar değerinde ihracat işlemi gerçekleşmiştir. Ayrıca Alaşehir, Kula, Salihli, Sarıgöl, Selendi, Demirci ilçeleri Kolluk Kuvvetlerince: yapılan kontrollerde ele geçirilen 5607 sayılı Kanun kapsamında kaçak zanlı eşyaların dava ve tasfiye süreçleri takip edilmektedir. Müdürlüğümüzün amaç ve hedefleri doğrultusunda üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirerek gümrük işlemlerinin daha etkin ve hızlı yapılmasını sağlamaktır" dedi. - MANİSA

Dünya Gümrük Günü, Alaşehir, İhracat, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:29 Kaynak: İHA
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