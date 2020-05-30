Alaşehir'de durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.



Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt Mahallesinde bir otomobili durdurdu.



Otomobilde yapılan aramada, 35 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu içmekte kullanılan aparat, cam ampul ile 28 bin 750 lira ele geçirildi.



Otomobilde bulunan S.K, S.D, M.A.T, D.D ve G.E. gözaltına alındı.



S.K.'nın ikametinde yapılan aramada da uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ve cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi.