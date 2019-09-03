Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de düzenlenen üzüm festivali'nde, renkli anlar yaşandı
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Alaşehir'de düzenlenen üzüm festivali'nde, renkli anlar yaşandı

3 saat önce

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Üzüm Festivali'nde renkli anlar yaşandı.

Alaşehir'de düzenlenen üzüm festivali'nde, renkli anlar yaşandı, System.String[]
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Üzüm Festivali'nde renkli anlar yaşandı. Üzüm Güzeli ile en kaliteli güzel üzümün seçildiği festivalde, bu yıl ilk kez düzenlenen en hızlı kelter taşıma yarışması büyük ilgi gördü.
'ÜZÜMÜ MARKA YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bu yıl ikinci kez Üzüm Festivali düzenlendi. Festivalde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğluda, üzümü hak ettiği yere getirmek istediklerini belirterek, "Bu festivaller ile üzümü marka yapmak için çalışacağız. Festivalimizin amacı bu konuda farkındalık yaratmak. İnşallah bunu geleneksel hale getireceğiz" dedi.
Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun ise, "Üzümün başkenti Alaşehir'dir. Burası, birçok medeniyetin yaşadığı bir kent. Alaşehir'in belkemiği olan üzümün bu yıl ikinci festivalini düzenliyoruz. Üzüm sadece üzüm olarak gitmeyecek, Alaşehir ekmeği, Alaşehir kapaması neyse, Alaşehir'in üzümlü lezzetleri de öyle olacak" ifadelerini kullandı.
EN GÜZEL ÜZÜM VE ÜZÜM GÜZELİ SEÇİLDİ
Festival kapsamında en güzel üzüm seçildi. 17 üreticinin katıldığı üzümler, jüri tarafından renk, tane iriliği, salkım görünümü gibi kriterlere göre değerlendirildi. Jürinin oylaması sonucu üreticilerden Nevzat Çelik birinci, Sadettin Çelik ikinci ve Fatih Katrancıoğlu ise üçüncü oldu.
7 kadının katıldığı Üzüm Güzeli yarışmasında da birinci Fatma Karakaya, ikinci Emine Girdin ve üçüncülüğü ise Safiye Güloldu kazandı.
Festivalin bu yılki bölümünde ayrıca 'en hızlı kelter taşıma yarışması' da düzenlendi. Sevgi Yolu'nda düzenlenen etkinlikte, 27 yarışmacı omuzlarına koydukları 25'er kiloluk iki kelteri 500 metre boyunca koşarak taşıdı. Belediye binası önünde sona eren yarışmada Mustafa Çetin birinci oldu. Çetin, "19 yaşındayım, 4 yıldır kelter işine gidiyorum, hiç pes etmeden dört seneden beri çalışıyorum. Önemli olan azim ve sabır" dedi.
YARIŞMAYA KADIN DA KATILDI
Kelter taşıma yarışmasına İngilizce öğretmeni Latife Çelik ise tek kadın yarışması olarak katıldı. Çelik, "Kadınları temsilen katıldım. Bir mesajım var, biz kadınlar dünyanın en zor işi, anneliği ve kadınlığı yapıyoruz. Dünyanın tüm yükünü çekiyoruz da iki ketleri mi kaldıramayacağız, mesajım buydu. En zor iş kadınların, o yüzden kadınların değerini bilin" dedi.
Tüm yarışmalarda ilk üç dereceye girenler, çeyrek altın ile ödüllendirildi.


Alaşehir, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 10:47 Kaynak: DHA
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