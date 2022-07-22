Alaşehir'de erkence üzüm ihracatı başladı, ilk TIR'lar yola çıktı - Son Dakika
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Alaşehir'de erkence üzüm ihracatı başladı, ilk TIR'lar yola çıktı

22.07.2022 16:21
Alaşehir'de erkence üzüm ihracatı başladı, ilk TIR'lar yola çıktı

MANİSA'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde erkenci tür olan 'superior seedless'te hasat başladı.

MANİSA'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde erkenci tür olan 'superior seedless'te hasat başladı. Hasat edilen ilk üzümler TIR'lara yüklenerek Rusya ve Avrupa ülkelerine gönderildi.

Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Bitliği Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim kurulu üyesi Vildan Akgedik, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Salih Tengiz ve üreticilerin katıldığı ilk üzüm kesim töreni Caber Fakılı Mahallesi'nde Erdal Aktürk'ün bağında yapıldı. Törende kesimin yanında üzümde tat oranı ölçümleri yapıldı. Ölçümler sonucunda üzümlerin ihracata uygun olan 15 briks olduğu görüldü. Hasat edilen üzümler kamyonlarla işlenmek ve ihracata hazırlanmak için işletmeye götürüldü. Ayıklanıp, kasalara koyulan üzümler, ihraç edilmek üzere TIR'lara yüklendi. Alaşehir'den ilk TIR, Rusya'ya gitmek üzere arkasından el sallanarak uğurlandı. İlk gün Alaşehir'den 76 TIR daha Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gitmek üzere çıkış yaptı.

Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Bitliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Bugün taze üzüm ihracatına izin verildiği bir gün. Şu anda yaklaşık 122 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönem içerisinde ihracatımız daha da artacaktır" dedi.'Superior seedless' erkenci çeşidinin Manisa'da önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Bu yıl erkenci 'superior seedless' çeşidinin dün itibariyle kesim, bugün itibariyle ihracat için gerekli izinler verildi. Bugün itibarıyla ilk TIR'lar yola çıktı.

Manisa üzümün başkenti. 900 bin dekarlık bir üzüm sahamız var. Geniş üzüm sahamız içerisinde 'superior seedless' de önemli bir erkenci çeşit. Biz Manisa olarak çekirdeksiz sofralık üzümün Türkiye'de yüzde 60'ını üreten, çekirdeksiz üzümün de yüzde 85'ini üreten bir il olarak bugün taze üzümün de ilk ihracatını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Alaşehir, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaşehir'de erkence üzüm ihracatı başladı, ilk TIR'lar yola çıktı - Son Dakika

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