Alaşehir'de eski esnaf kefalet başkanı, vefatının 1. yılında anıldı - Son Dakika

Eski Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Gündüz Karaoğlan, vefatının 1. yılında hayır yemeği ile anıldı.
Alaşehir Pazar Camiinde kılınan cuma namazının ardından Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından pilav hayrı yapıldı.
Programda Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.
Programa Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Necdet Türk, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kooperatif Başkanı Fatih Çataldere katılımcılara teşekkür etti.
Kaynak: AA
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