Alaşehir'de evin altında kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü - Son Dakika

Alaşehir'de evin altında kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü

17.11.2020 14:16
Alaşehir'de evin altında kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü, System.String[]

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, müstakil bir evin altında tarihi eser kazısı yapan 7 kişi, suçüstü yakalandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, müstakil bir evin altında tarihi eser kazısı yapan 7 kişi, suçüstü yakalandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Beşeylül Mahallesi, İnkılap Caddesi'ndeki Y.T.'ye (55) ait müstakil evde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese dün saat 23.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Evin içinde zeminde kaçak kazı yaptıkları belirlenen N.B. (31), S.T. (38), D.B. (33), H.B. (17), M.K. (40), A.K (38) ve B.T. (29) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin tarihi eser bulmak için 8 metre derinlik, 13 metre uzunluğunda çukur kazdıkları ancak herhangi bir şey bulamadıkları belirlendi.7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


Alaşehir'de evin altında kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü
Alaşehir'de evin altında kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Kaçak Kazı, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alaşehir'de evin altında kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü - Son Dakika


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