Alaşehir'de fırınlar denetlendi - Son Dakika
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Alaşehir'de fırınlar denetlendi

6 saat önce

Alaşehir ilçesinde belediye ekipleri fırınları denetledi.

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Alaşehir ilçesinde belediye ekipleri fırınları denetledi.

Zabıta ekipleri ilçe merkezinde sabah erken saatlerde fırınlara yönelik denetim yaptı. Gerekli standartlara uymayan işletmelerle ilgili yasal işlem uygulandı.

Denetime katılan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, hijyene önem verdiklerini, filtre ve baca sistemlerini kontrol ettiklerini söyledi.

Vatandaşların sağlığının kendileri için her şeyin üstünde olduğunu dile getiren Öküzcüoğlu, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun sağlıklı besinler tüketmesi hususunda her zaman duyarlı olacağız. Amacımız sağlıklı ve hijyenik gıda üretimini sağlamak. Ekiplerimiz daha önce denetimlerini yapmışlardı, bugün önceki incemelerde görülen eksikliklerin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol ettik. Vatandaşımızdan, iş yerlerinde insan sağlığını tehlikeye düşürecek bir durum gördüklerinde mutlaka belediyemizi aramalarını istiyoruz."

Alaşehir, Zabıta, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:48 Kaynak: AA
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