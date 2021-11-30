Alaşehir'de fırtına çam ağacını otomobilin üzerine devirdi - Son Dakika

Alaşehir Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yaklaşık yarım asırlık çam ağacı saat 15.30 sıralarında fırtınaya dayanamayarak cadde üzerinde park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Ağacın altında kalan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Devrilen çam ağacı Alaşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından parçalanarak bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı. - MANİSA

Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde fırtına sebebiyle kökünden sökülen ağaç park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

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