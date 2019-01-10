Alaşehir'de Futbol Turnuvasının Finali 16 Ocak'ta
1 saat önce
Memur Sen Alaşehir İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen Kurumlar arası 'Genç Memur Sen Mehmet Akif İnan Futbol Turnuvası'nın finalinin 16 Ocak tarihinde yapılacağı öğrenildi.
Memur Sen Alaşehir
İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen Kurumlar arası 'Genç Memur Sen Mehmet Akif İnan Futbol
Turnuvası'nın finalinin 16 Ocak tarihinde yapılacağı öğrenildi.
Düzenledikleri turnuva hakkında bir açıklama yapan Alaşehir Memur Sen Başkanı Ömer Şeker, "Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan
'ı anmak adına düzenlemiş olduğumuz bu etkinliğimizde, Alaşehir'de bulunan tüm kamu kurumlarına yönelik ve birlik beraberliğin daha da artırılmasını amaçladık. Düzenlemiş olduğumuz turnuvamıza katılımın bu derece yüksek olması bizi memnun etmiştir. Gençlerin kurucu genel başkanımıza vefalarını ortaya koydukları bu anlamlı organizasyon için kendilerini tebrik ediyorum. Bu turnuvaya destek veren tüm sendika temsilcilerimize, üyelerimize ve memur arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Turnuvamız 19 Aralık
2018 Çarşamba
günü başlamış olup turnuvanın finalini ise 16 Ocak 2019 günü yapmayı planlıyoruz. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen başta Alaşehir'de bulunan ve Memur-Sen
'e bağlı sendika temsilcilerim olmak üzere, üyelerimize, kurum amirlerimize ve tüm kamu çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyoruz." dedi. - MANİSA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:01 Kaynak: İHA
Spor Yorumcusu Ali Ece: Liverpolllu Lovren Ölmesin ama Sürünsün, Futbol Oynayamasın
Fetö'nün Futbol Yapılanması Davası: Emre Belözoğlu Hakkında Fetö Soruşturması Yürütülüyor
Emre Belözoğlu Hakkında FETÖ'den Soruşturma Açıldığı Kesinleşti
Galatasaray, Emre Taşdemir ile 1,5 Yıllık Anlaşmaya Vardı