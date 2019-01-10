Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de Futbol Turnuvasının Finali 16 Ocak'ta

Alaşehir'de Futbol Turnuvasının Finali 16 Ocak'ta

1 saat önce

Memur Sen Alaşehir İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen Kurumlar arası 'Genç Memur Sen Mehmet Akif İnan Futbol Turnuvası'nın finalinin 16 Ocak tarihinde yapılacağı öğrenildi.

Alaşehir'de Futbol Turnuvasının Finali 16 Ocak'ta, System.String[]
Memur Sen Alaşehir İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen Kurumlar arası 'Genç Memur Sen Mehmet Akif İnan Futbol Turnuvası'nın finalinin 16 Ocak tarihinde yapılacağı öğrenildi.

Düzenledikleri turnuva hakkında bir açıklama yapan Alaşehir Memur Sen Başkanı Ömer Şeker, "Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan'ı anmak adına düzenlemiş olduğumuz bu etkinliğimizde, Alaşehir'de bulunan tüm kamu kurumlarına yönelik ve birlik beraberliğin daha da artırılmasını amaçladık. Düzenlemiş olduğumuz turnuvamıza katılımın bu derece yüksek olması bizi memnun etmiştir. Gençlerin kurucu genel başkanımıza vefalarını ortaya koydukları bu anlamlı organizasyon için kendilerini tebrik ediyorum. Bu turnuvaya destek veren tüm sendika temsilcilerimize, üyelerimize ve memur arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Turnuvamız 19 Aralık 2018 Çarşamba günü başlamış olup turnuvanın finalini ise 16 Ocak 2019 günü yapmayı planlıyoruz. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen başta Alaşehir'de bulunan ve Memur-Sen'e bağlı sendika temsilcilerim olmak üzere, üyelerimize, kurum amirlerimize ve tüm kamu çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyoruz." dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:01 Kaynak: İHA

Memur Sen, Futbol, Alaşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Spor Yorumcusu Ali Ece: Liverpolllu Lovren Ölmesin ama Sürünsün, Futbol Oynayamasın Fetö'nün Futbol Yapılanması Davası: Emre Belözoğlu Hakkında Fetö Soruşturması Yürütülüyor

Emre Belözoğlu Hakkında FETÖ'den Soruşturma Açıldığı Kesinleşti Galatasaray, Emre Taşdemir ile 1,5 Yıllık Anlaşmaya Vardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:10:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de Futbol Turnuvasının Finali 16 Ocak'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]