Alaşehir'de gazilerin merdiven engeli yeni dernek binasıyla çözüldü - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Karşıyaka Sosyal Tesisleri'nde belediye tarafından yaptırılan 20 metrekarelik ahşap bina, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi'ne tahsis edildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şube Bakanı Osman Saraç, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'ndan bir binanın 2'nci katında bulunan ve merdivenle çıkılan merkezlerine, gazilerin gelmekte güçlük çektiğini bildirip, yeni bir yer tahsis edilmesini istedi. Başkan Öküzcüoğlu da Karşıyaka Sosyal Tesisleri'nin bulunduğu alana 20 metrekarelik tek katlı ahşap bina yaptırdı. Bina süresiz olarak derneğe tahsis edildi. Gaziler yeni dernek binasının bulunduğu Karşıyaka Sosyal Tesisleri'ndeki kafeteryalar ile sosyal alanlardan da indirimli yararlanabilecek.

Alaşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç, Başkanı Saraç'a teşekkür ederek, "Gaziler merdiven çıkmaktan kurtuldu" dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da "Gazilerimiz, yüksek merdivenli dernek binalarına çıkamadıklarını ifade ettiler. Biz de onlar için parkın bir köşesinde yer tahsis ettik. Gaziler bizim şeref madalyalarımız, onların taleplerini her zaman yerine getirmeye çalışacağız. Burada sosyal tesisimizin hizmetlerinden de indirimli faydalanacaklar. O yüksek merdivenleri çıkamayan engelli gazilerimiz var. Onlarda düz ayak bir yer olduğu için buraya ulaşımda kolaylık sağlanmış olacak. Alaşehir'de 100 Kıbrıs, 7 Kore, 20 Güneydoğu gazimiz var. Gazilerimiz buradaki sosyal tesisimizin her imkanından faydalanacak. Tüm gazilerimize minnet borcumuz var, bu minnet borcumuzu ödemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.