Alaşehir'de gazilerin merdiven engeli yeni dernek binasıyla çözüldü - Son Dakika

Alaşehir'de gazilerin merdiven engeli yeni dernek binasıyla çözüldü

31.03.2021 13:37
Alaşehir'de gazilerin merdiven engeli yeni dernek binasıyla çözüldü, System.String[]

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Karşıyaka Sosyal Tesisleri'nde belediye tarafından yaptırılan 20 metrekarelik ahşap bina, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi'ne tahsis edildi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Karşıyaka Sosyal Tesisleri'nde belediye tarafından yaptırılan 20 metrekarelik ahşap bina, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şubesi'ne tahsis edildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şube Bakanı Osman Saraç, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'ndan bir binanın 2'nci katında bulunan ve merdivenle çıkılan merkezlerine, gazilerin gelmekte güçlük çektiğini bildirip, yeni bir yer tahsis edilmesini istedi. Başkan Öküzcüoğlu da Karşıyaka Sosyal Tesisleri'nin bulunduğu alana 20 metrekarelik tek katlı ahşap bina yaptırdı. Bina süresiz olarak derneğe tahsis edildi. Gaziler yeni dernek binasının bulunduğu Karşıyaka Sosyal Tesisleri'ndeki kafeteryalar ile sosyal alanlardan da indirimli yararlanabilecek.

Alaşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç, Başkanı Saraç'a teşekkür ederek, "Gaziler merdiven çıkmaktan kurtuldu" dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da "Gazilerimiz, yüksek merdivenli dernek binalarına çıkamadıklarını ifade ettiler. Biz de onlar için parkın bir köşesinde yer tahsis ettik. Gaziler bizim şeref madalyalarımız, onların taleplerini her zaman yerine getirmeye çalışacağız. Burada sosyal tesisimizin hizmetlerinden de indirimli faydalanacaklar. O yüksek merdivenleri çıkamayan engelli gazilerimiz var. Onlarda düz ayak bir yer olduğu için buraya ulaşımda kolaylık sağlanmış olacak. Alaşehir'de 100 Kıbrıs, 7 Kore, 20 Güneydoğu gazimiz var. Gazilerimiz buradaki sosyal tesisimizin her imkanından faydalanacak. Tüm gazilerimize minnet borcumuz var, bu minnet borcumuzu ödemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Alaşehir'de gazilerin merdiven engeli yeni dernek binasıyla çözüldü
Alaşehir'de gazilerin merdiven engeli yeni dernek binasıyla çözüldü
Alaşehir'de gazilerin merdiven engeli yeni dernek binasıyla çözüldü

Karşıyaka, Alaşehir, Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alaşehir'de gazilerin merdiven engeli yeni dernek binasıyla çözüldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu
32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı 32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı         
14:01
Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyılda yapılan portresi Londra'daki açık artırmada 4 milyon liraya satıldı Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyılda yapılan portresi Londra'daki açık artırmada 4 milyon liraya satıldı         
13:47
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum         
13:35
Bilim Kurulu üyesinden Diyanet'e çağrı: 'Ramazan ayında aşı olacaklar oruç tutmayabilir' fetvası verin Bilim Kurulu üyesinden Diyanet'e çağrı: 'Ramazan ayında aşı olacaklar oruç tutmayabilir' fetvası verin         
13:12
Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu         
11:52
Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor         
11:31
Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı         
11:24
Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı         
10:55
Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi         
10:40
İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor         
10:10
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 14:10:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaşehir'de gazilerin merdiven engeli yeni dernek binasıyla çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei