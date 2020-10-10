Alaşehir'de genel asayiş uygulaması - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde asayişe yönelik geniş çaplı uygulama yapıldı.

Uyuşturucu madde kullanımı ve satışının yoğun olabileceği bölgelerle park, bahçe, metruk binalar ve umuma açık yerler, 53 personelin katılımıyla denetlendi.

Narkotik köpeklerin de kullanıldığı denetimlerde maske kullanımı, GBT sorgusu ve araç sorgulamaları da yapıldı.

Toplam 502 kişinin sorgulandığı uygulamada hakkında arama kaydı bulunan 1 kişi yakalandı.

Trafik uygulamasında da kontrol edilen 212 araçtan 8'ine 9 bin 370 TL cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

Uygulama sırasında 1,36 gram metamfetamin, 19 uyuşturucu hap, 0,62 gram bonzai, 1 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 20 fişek ele geçirildi.

3 kişi hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan, 2 kişi hakkında ise ateşli silah ve bıçak bulundurmaktan adli işlem yapıldı, 2 kişiye de idari para cezası kesildi.