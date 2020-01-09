Alaşehir'de hakim ve savcılardan eğitime 'ala sınıf' desteği - Son Dakika

Alaşehir'de hakim ve savcılardan eğitime 'Ala Sınıf' desteği

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Emin Ersoy İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki birer sınıf, Kaymakamlığın 'Ala Sınıflar' projesi kapsamında, Alaşehir Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar tarafından 'Ala Sınıf' olarak düzenlendi. Kütüphane, okuma köşesi yapılıp, duvarları resimlerle süslenip, tefrişatı yapılan 'Ala Sınıflar'a çeşitli türlerde kitaplar da bağışlandı. Ardından Manisa Valiliği'nin MANEP 2023 Manisa Her Yerde Okuyor' projesi kapsamında hakim ve savcılar öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Alaşehir Kaymakamlığı biri süre önce 'Ala Sınıflar' adı altında proje çalışması başlattı. Kaymakamlığın bu projesine Alaşehir Adliyesi'nde görevli 11 savcı ve 13 hakim de destek verdi. Hakim ve savcılar, Alaşehir'in Işıklar Mahallesi'ndeki aynı binada eğitim veren Emin Ersoy İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki birer

sınıfa kütüphane, okuma köşesi yaptırılıp, duvarlara çeşitli resim ve panolar asılıp, gerekli tefrişatı yapılarak 'Ala Sınıf' oluşturuldu. Ayrıca, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Uzlaştırma Bürosu tarafından bu sınıflar için okula çeşitli türde kitaplarda bağışlandı.

Ala Sınıflar'ın açılışı törenle yapıldı. Törene, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, Alaşehir Ağır Ceza Başkanı Hakime Saliha Safa Ekti, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir Adliyesi'nde görevli hakimler, savcılar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bugün Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir sahneyi yaşıyoruz. Alaşehir Adliyesi Türkiye'de çok fazla görmeye alışık olmadığımız çok güzel, çok erdemli bir davranış sergiledi. Alaşehir Adliyesi'nde görev yapan Başsavcımız ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız başta olmak üzere tüm hakim ve savcılarımız kendi aralarında para toplayarak, bu sınıfların tefrişatını sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yine takdire şayan bir davranışta, Savcılarımızın Uzlaştırma Bürosu kapsamında suçlu ile mağduru ikna ederek kitap karşılığında anlaşmalarını teşvik etmeleridir. Bu kapsamda, kitap aldırarak 'Manisa Her Yerde Okuyor' projesine katkı sağladılar. Bu sayede suçlu bireylerin topluma bir şekilde katkı sağlaması, özellikle kitapla katkı sağlaması çok güzel bir davranış olduğunu düşünüyorum. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün sıradan bir gün değil, Türkiye'de örnek alınabilecek bir gün olarak düşünüyorum. Ala Sınıflar'da tabii ki biz dünyayı yeniden keşfetmiyoruz. Bizim amacımız, okumayı, öğrenmeyi nasıl eğlenceli hale getirebiliriz. Çocuklar sınıfta öğrenirken, nasıl eğlenceli öğrenirler, Ala Sınıflar Projesi'ni oluştururken, bunun üzerine kurguladık" dedi.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman da projeye destek vermekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Saliha Safa Ekti ise "Projeye destek vererek yaptığımız bu katkılarla, bir çocuğumuzun, bir geleceğimizin hayatına bir nebze dokunabilmişsek, ne mutlu bize" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte Ala Sınıf'ta kitap okudu. Tören, projeye destek verenlere teşükkür belgelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.