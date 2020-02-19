Alaşehir'de hakim ve savcılardan eğitime 'Ala Sınıf' desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alaşehir'de hakim ve savcılardan eğitime 'Ala Sınıf' desteği - Son Dakika

Alaşehir'de hakim ve savcılardan eğitime 'Ala Sınıf' desteği

6 saat önce

KONYA'da dağın eteğindeki bir evin müştemilatının üzerine yaklaşık 10 ton ağırlığında kaya parçası düştü.

Alaşehir'de hakim ve savcılardan eğitime 'Ala Sınıf' desteği, System.String[]

KONYA'da dağın eteğindeki bir evin müştemilatının üzerine yaklaşık 10 ton ağırlığında kaya parçası düştü. Gelini ve 2 torunun son anda kurtulduğunu belirten Mehmet Özek (65), "Gelinim, iki çocuğuyla orada yemek yapıyordu. Gürüldü sesini duyunca çocuklarını alıp hemen çıkmış ve ardından da kaya düştü. Canlarını son anda kurtardılar" dedi.

Olay, dün  saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi Baraj Caddesi'nde Mehmet Özek'e ait evi ahşap evin müştemilatında meydana geldi. Mehmet Özek'in aynı zamanda yemek pişirmek içinde kullandıkları müştemilatın üzerine belirlenemeyen nedenle dağın eteğinden yaklaşık 10 ton ağırlığında kaya parçası düştü. Müştemilat kullanılmaz hale gelirken, ev mühürlenip, sokakta ulaşıma kapatıldı. Gelini ve 2 torunun son anda kurtulduğunu belirten Mehmet Özek, "Gelinim, iki çocuğuyla orada yemek yapıyordu. Gürüldü sesini duyunca çocuklarını alıp hemen çıkmış ve ardından da kaya düştü. Canlarını son anda kurtardılar.  25 yıldır bu evde oturuyorum. Zaman zaman küçük çaplı dağın eteğinden kaya parçaları düşüyordu; ama bu kadar büyük olmamıştı." dedi. AFAD ve belediye ekiplerinin bugün hasar tespit yapacakları öğrenilirken, ev mühürlendiği için Özek ailesinin bir yakınlarının yanında kalmaya başladığı belirtildi.


Selçuklu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:14 Kaynak: DHA
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