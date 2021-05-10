Alaşehir'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı - Son Dakika

Olay yerine gelen ekipler, makara sistemiyle 3 yavruyu bulunduğu yerden çıkararak annelerinin yanına bıraktı.

Kurtuluş Mahallesi Özmen Altı Sokak'ta bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesleri gelmesi üzerine apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

"Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor

Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı