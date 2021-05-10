Manisa'nın Alaşehir ilçesinde havalandırma boşluğunda mahsur kalan 3 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Kurtuluş Mahallesi Özmen Altı Sokak'ta bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesleri gelmesi üzerine apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, makara sistemiyle 3 yavruyu bulunduğu yerden çıkararak annelerinin yanına bıraktı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı - Son Dakika