Alaşehir'de hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde inşaat demiri çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Alparslan Türkeş Meydanı'nda devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, şüphe üzerine, el arabasıyla inşaat demiri taşıyan 3 kadını durdurdu.
İncelemede, demirin çalıntı olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan G.G. (32), M.G. (15) ve R.D. (19), ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Çalınan inşaat demirleri, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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