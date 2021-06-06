Alaşehir'de iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde muhtarları vefat eden iki mahallede yeniden seçim yapıldı. İki mahallede toplam 924 seçmen sandık başına gitti.

Alaşehir'de iki mahallede muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı. Toygar Mahallesinde muhtar Salih Yıldırım'ın 2020 yılı Aralık ayında hayatını kaybetmesinden sonra muhtarlık görevini yürüten Adnan Menderes Girgin, Emin Dönmez ve Yusuf Aşkın yeni muhtar olabilmek için yarıştı. 374 seçmenin olduğu mahallede sandıkların kapanmasının ardından yapılan sayımda 152 oy alan Yusuf Aşkın, Toygar Mahallesinin yeni muhtarı seçildi. Diğer adaylar Emin Dönmez 101, Adnan Menderes Girgin ise 92 oy aldı.

Işıklar Mahallesinde de muhtar Süleyman Baştürk'ün 2020 yılı Kasım ayında hayatını kaybetmesi sebebiyle yeniden seçim yapıldı. Baştürk'ün vefat etmesinin ardından muhtarlık görevini yürüten Süleyman Erdoğan ile Sadık Demir'in yarıştığı seçimlerde, Sadık Demir 295 oy alarak Işıklar Mahallesinin yeni muhtarı oldu. Rakibi Süleyman Erdoğan ise 203 oy alırken, 10 oy da boş çıktı. - MANİSA