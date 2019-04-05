Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Alaşehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

45 dakika önce

Alaşehir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıMANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alaşehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı, System.String[]
Alaşehir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesi eski Alaşehir - Salihli karayolu Tepeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'den Salihli istikametine giden Mustafa G. idaresindeki 17 KS 044 plakalı otomobil karşı yönden gelen Yunus G. yönetimindeki 45 ZN 786 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mustafa G. idaresindeki araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan Mustafa G. Hanife G., Burcu G., Buket G. Enes G. ile Yunus G. ve Hüseyin A.'ya ilk müdahalelerinin ardından Alaşehir ve Salihli'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.
Öte yandan hastaneye kaldırılan Hüseyin A. ve Mustafa G.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:43 Kaynak: İHA

Manisa, Alaşehir, Yerel
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