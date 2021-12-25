Alaşehir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Alaşehir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

MANİSA - Alaşehir-Salihli karayolu Uzunoğlu İşletmesi kavşağında saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi ve Özel Hastanede tedavi altına alındılar.

Alaşehir'den Salihli yönüne giden Emine Kaplan yönetimindeki 07 ALA 863 Plakalı otomobil ile, kavşaktan çıkan ve Alaşehir yönüne gelen Meryem Kayaoğlu yönetimindeki 35 AZ 623 Plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştılar. Oaly yerine gelen 112, itfaiye ve polis ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar hastanelerde tedavi altına alındılar. Her iki araçta da bulunan 4'er kişi olmak üzere 8 kişi yaralandı.