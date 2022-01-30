Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kenan Evren Parkında, ters yönden ilerlediği iddia edilen A.S. (20) idaresindeki 45 AAY 643 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Y. (69) idaresindeki 17 RK 111 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan M.Y, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.Y'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
A.S. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Alaşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika