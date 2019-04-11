Alaşehir'de İlk Belediye Meclisi Toplandı
2 saat önce
Alaşehir belediye meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez toplandı.
Alaşehir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:14 Kaynak: AA
belediye meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez toplandı.
Yeni seçilen CHP
'li Ahmet Öküzcüoğlu
'nun başkanlığında Şehit Fethi Sekin
Gençlik Merkezi'nde yapılan toplantıya, ilçedeki oda ve borsa temsilcileri de katıldı.
Yeni seçilen belediye meclisi üyeleri arasında görev dağılımının yapıldığı toplantıda konuşan Öküzcüoğlu, Alaşehir'in çok güzel bir demokrasi sınavını başarıyla atlattığını belirtti.
Alaşehirli'ye ayrım yapmadan, etnik kökenine bakmadan, parti farkı gözetmeksizin hizmet edeceğini bildiren Öküzcüoğlu, "10 gün içerisinde Alaşehir Belediyesi'nin mali tablosunu belediyenin önündeki reklam tabelalarından ilan edeceğim. Bunu geleneksel hale getirip her yıl yayınlayacağız. Beşinci yıl sonunda da ne yapmışız, ne bırakıyoruz onları şeffaflaştıracağız. Tek partinin değil, tüm partililerin mutlu olacağı bir sitem kuracağız." diye konuştu.
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