Alaşehir'de İnternet Kafelere Denetim
3 saat önce
Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, polis ekipleriyle birlikte ilçe merkezinde bulunan İnternet kafeleri denetledi.
Alaşehir
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
personeli, polis ekipleriyle birlikte ilçe merkezinde bulunan İnternet kafeleri denetledi. Denetimlerde kurallara uyulup uyulmadığını yerinde tespit etti. Manisa
'nın Alaşehir ilçesinde emniyet güçleri ve zabıta ekipleri ilçe merkezindeki İnternet kafeleri denetledi.
Denetlemenin ardından açıklama yapan Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Erol Kacar belirli aralıklarla İnternet kafeleri denetlediklerini belirterek, "Alaşehir'de bulunan kafelerin denetimlerini rutin olarak yapıyoruz. Denetimlerde dikkat ettiğimiz hususların başında Kabahatler Kanunun'da da belirtilen kurallara uyulup uyulmaması yer alıyor. Kurallara uyan duyarlı esnaflarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:56 Kaynak: İHA
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