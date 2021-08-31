Üye Girişi
Alaşehir'de İrem Derici rüzgarı - Son Dakika

Alaşehir'de İrem Derici rüzgarı

31.08.2021 11:00
Alaşehir'de İrem Derici rüzgarı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde konser veren İrem Derici performansıyla göz doldurdu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde konser veren İrem Derici performansıyla göz doldurdu. Binlerce Alaşehirlinin izlediği konserde renkli görüntüler ortaya çıkarken binlerce vatandaş ünlü şarkıcının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Pandemi nedeniyle bir yıllık aradan sonra ilk kez bir topluluk halinde festival kutlayan ve konser izleyen Alaşehirliler hem 30 Ağustos Zafer Bayramını coşkuyla kutladı hem de İrem Derici konseriyle unutamayacakları bir akşam geçirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ile Alaşehir'in Kurtuluş şenlikleri bir arada kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında Alaşehir Üzümlü Kavşak'tan Alaşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda tamamlandı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşe Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, eşi Selen Öküzcüoğlu, belediye meclis üyeleri de katıldı. Vatandaşlar balkonlardan el sallayarak, bayrak asarak ve bayrak sallayarak kortej yürüyüşüne destek verdi. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu meydanda vatandaşlara bayrak dağıtırken, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan 3 metre boyundaki üzüm maketi de taze üzüm salkımlarıyla sarıldı. Vatandaşlar dev üzüm maketinden bir yandan üzüm yerken bir yandan da hatıra fotoğrafı çektirdi. Konserin düzenleneceği meydan girişte tüm vatandaşlar HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılmasının ardından alana alındı. Maskesiz girişlere izin verilmezken maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıldı.

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan kutlamalar saygı duruşunda bulunulmasının ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kemaliye Seymen ve Zeybek Ekibi gösterilerinden sonra eşi Selen Öküzcüoğlu ile sahneye çıkan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Pandemi ile mücadele ediyoruz. Morale ihtiyacımız vardı. Geçen sene 30 Ağustos'u evlerimizden kutlamak zorunda kalmıştık. Şimdi beraber kutlamanın sevincini ve onurunu hep beraber yaşıyoruz. Bu zafer Türk'ün diriliş destanıdır. Atamız hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh ta tüm vatandı. İşte o vatanda sizin için yatanların torunları burada. Kadınlarımız kağnılarıyla mermi ve erzak taşıdılar. Daha 15'ini doldurmamış çocuklar düşmanların üzerine koştular. O al bayrak bayrağımızı, sancağımız yere düşürmemek için ordumuz var gücüyle çalıştı. 1922'de kazanılan bu savaşta tüm dünya Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu öğrendi ve tescillendi. Millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlık ve laikliğe dayanan Türkiye Cumhuriyetinin de temelini attı. Ben bu savaşta başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ile minnetle ve şükranla yad ediyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun" dedi.

Başkan Öküzcüoğlu'nun konuşmasının ardından ünlü pop şarkıcısı İrem Derici sahne aldı. Uzun süredir konser özlemi çeken Alaşehirliler İrem Derici ile coşarken sanatçının seslendirdiği 24 şarkıya binlerce vatandaş eşlik etti. Gördüğü ilgi karşısında mutluluğunu dile getiren İrem Derici, "Ben Alaşehir'den ev alacağım, Alaşehir'e yerleşeceğim. Türkiye'nin değişik yerlerinde, yurt dışında konserlere gidiyoruz ama ben böyle coşkulu izleyici görmedim. Ben de böyle olmayı çok severim" dedi.

Konserin sonunda Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu İrem Derici'ye plaket vererek verdiği coşkulu konser nedeniyle teşekkür etti. - MANİSA

Alaşehir'de İrem Derici rüzgarı
Alaşehir'de İrem Derici rüzgarı
Alaşehir'de İrem Derici rüzgarı
Alaşehir'de İrem Derici rüzgarı
Alaşehir'de İrem Derici rüzgarı
Alaşehir'de İrem Derici rüzgarı
Alaşehir'de İrem Derici rüzgarı
Alaşehir'de İrem Derici rüzgarı

Ahmet Öküzcüoğlu, İrem Derici, Alaşehir, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Alaşehir'de İrem Derici rüzgarı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti 12:19 Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti Aralarında sadece 10 metre var! Bozayı ile selfie çekip sosyal medyada paylaştı 12:14 Aralarında sadece 10 metre var! Bozayı ile selfie çekip sosyal medyada paylaştı Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks koronavirüsten öldü 12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks koronavirüsten öldü
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı 12:03 Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da 11:39 Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek 11:24 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek
Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti 11:12 Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı 10:44 Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı

Son Dakika Haberleri
12:17 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu
12:14 Aralarında sadece 10 metre var! Bozayı ile selfie çekip sosyal medyada paylaştı
12:10 Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı
12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks koronavirüsten öldü
12:04 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı
11:52 Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün
11:38 Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da
11:31 Son Dakika: Altının gram fiyatı, 485 lira, çeyrek altın ise 796 liradan işlem görüyor
11:23 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek
11:11 Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti
Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak         
12:22
6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu         
12:17
Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı         
12:10
24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı         
12:04
Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün         
11:52
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu         
11:21
İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış         
11:01
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'den açıklama: Dünya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'den açıklama: Dünya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz         
10:12
VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek         
10:07
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi         
09:03
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı         
17:55
Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor         
17:10
Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi         
16:04
Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 12:26:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alaşehir'de İrem Derici rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement