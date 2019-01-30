Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de İş Yerinden Hırsızlığa Suçüstü

Alaşehir'de İş Yerinden Hırsızlığa Suçüstü

29 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Alaşehir'de İş Yerinden Hırsızlığa Suçüstü, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, devriye görevi sırasında sanayi sitesindeki bir tekel bayisinden çıkarak kaçan 2 kişiyi tespit etti.

Kovalamaca sonucu yakalanan E.P ve A.B, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:17 Kaynak: AA

Manisa, Alaşehir, Güncel
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