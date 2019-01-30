Alaşehir'de İş Yerinden Hırsızlığa Suçüstü
29 dakika önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.
Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, devriye görevi sırasında sanayi sitesindeki bir tekel bayisinden çıkarak kaçan 2 kişiyi tespit etti.
Kovalamaca sonucu yakalanan E.P ve A.B, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:17 Kaynak: AA
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