Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de işçi minibüsünün freni patladı: 13 yaralı
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Alaşehir'de işçi minibüsünün freni patladı: 13 yaralı

25 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde rampaya çıkarken freninin patlaması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, park halinde bulunan bir başka minibüse çarparak durabildi.

Alaşehir'de işçi minibüsünün freni patladı: 13 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde rampaya çıkarken freninin patlaması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, park halinde bulunan bir başka minibüse çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 13 tarım işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bu sabaha karşı saat 03.00 sıralarında tarım işçilerini taşıyan M.S.(50) yönetimindeki 45 J 4845 plakalı minibüsün Şeyh Sinan Mahallesi Ali Koç Caddesi üzerinde rampa yukarıya çıkarken freni patladı. Kontrolden çıkarak geri geri giden minibüs park halindeki 45 ZE 771 plakalı başka bir minibüse yandan çarparak, yan yattı. 20 kişinin bulunduğu iddia edilen minibüste 13 kişi yaralandı. 112 Acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Suriye uyruklu, Fidda Elharun ağır yaralı olarak, Celal Bayer Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilirken, diğer 12 yaralı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:20 Kaynak: İHA
Manisa, Alaşehir, 3. Sayfa
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