Alaşehir'de İzmir rüzgarı - Son Dakika

- Alaşehir'de İzmir rüzgarı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alaşehir'de coşkuyla karşılandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir'den 30 ton kuru üzüm aldı

Alaşehir Belediyesi tarafından kardeş şehri olan Karşıyaka'nın ismi verilen sosyal tesisin açılışı yapıldı

MANİSA - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun daveti üzerine Alaşehir'e geldi. Soyer, burada İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir Belediyesi ve Tariş arasında 30 ton kuru üzüm alımına ilişkin protokol imzaladı. Ayrıca Alaşehir'in kardeşi şehri olan Karşıyaka'nın isminin verildiği sosyal tesisin de açılışı törenle yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Manisa'nın Alaşehir ilçesini ziyaret etti. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun daveti üzerine ilçeye gelen Başkan Soyer'e eşi ve aynı zamanda İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe eşlik etti. Soyer ve beraberindekiler ilçe girişinde Alaşehir Kemaliye Yörük Türkmen Efeler Derneğinin 'Seymen' oyunu ile karşılandı. Daha sonra sevgi yolu üzerinden başlanarak, Alaşehir Belediyesi tarafından kardeş şehri olan Karşıyaka'nın isminin verildiği ve açılışı yapılacak olan sosyal tesisin önüne kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş sırasında Soyer ve beraberindekiler vatandaşları selamlayarak, tören alanına geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 ton kuru üzüm aldı

Törende, Alaşehir Belediyesi öncülüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği arasında kuru üzüm alımına ilişkin protokol imzalandı. Bir süre önce 80 ton kuru üzüm alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ikinci etapta 30 ton kuru üzüm daha alarak, üreticileri sevindirdi.

Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Korona virüs süresinde yeni değerlere maruz kaldık, yeni değerler önemli kılındı. Burada birçok maddi değerin önemini yitirdiğini ancak tarımın ve üretimin önem kazandığını görmekteyiz. Bu konuda Seferihisar'da başlayan tarıma ve üretime katkı sağlayan Tunç Soyer başkanım, İzmir Büyükşehir Belediyesinde de bu çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde bizimle, TARİŞ'le, kadın kooperatifleriyle beraber üzüm alımını gerçekleştirdi. Bugün bu üzüm alımının ikinci döneminin protokolünü hep beraber imzalayacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine üzüm alımı için teşekkür eden TARİŞ Üzüm Birliği Genel Müdürü Yurtcan Biryol, "Bundan 25 yıl önce Türkiye 100 bin ton ihracat yapıyordu, 100 milyon dolar ihracat geliri elde ediyordu. Şu anda yaklaşık 280 bin ton kuru üzüm ihraç ediyor ve geliri 500 milyon dolardır. O yüzden çok önemli bir aşamadayız. Bunu daha da geliştireceğiz" diye konuştu.

"Salgının tahribatı birbirimize sahip çıkarsak azalıyor"

Pandemi sürecinde tarımın öneminin bir kez daha ön plana çıktığını aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise çiftçilere verdikleri emek için teşekkür etti. Soyer, "Bu pandemi süreci aslında gösterdi ki birbirimize çok daha fazla destek olmak, omuz vermek zorundayız. Çünkü görüyoruz ki bu büyük salgının tahribatı eğer birbirimize sahip çıkarsak azalıyor. Yoksa başka büyük ekonomik krizlere, işsizliğe sebep oluyor. Çok daha ağır faturalar ödüyoruz. O yüzden ilk çıkarttığımız ders birbirimize sahip çıkacağız. Ayrıca kendi kendine yeten bir ekonomiye sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu anladık. İzmir'den buraya gelene kadar sağda solda yemyeşil üzüm bağlarını görünce insan iftihar ediyor. Ama bir yandan da o üzümün değerini bulamadığı için de çok büyük üzüntü duyuyor. Neden üzüm emeğinin karşılığını vermiyor? Başka bir tarım mümkün derken temel çözümler getirdik. Atalık tohuma, yerli tohuma çıkacağız. O tohum bizim atalarımızın en büyük mirasıdır. Şuranın buranın tohumuna mahkum olmayacağız. Kendi atalık yerli tohumumuza sahip çıkacağız.Küçük çiftçiler mutlaka kooperatif çatısı altında buluşacak. Tek başına ürününü pazarlama imkanına sahip olmayabilir. Ama çatı örgüt bütün o küçük üreticiyi bünyesinde toplayacak ve kooperatifle birlikte üretim yapılacak. Tarımsal ürün dünyanın hiçbir yerinde para etmiyor. Mutlaka katma değerini büyütmemiz, işlememiz gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Rıza Türker arasında kuru üzüm alımına ilişkin protokol imzalandı

Alaşehir, kardeş şehri Karşıyaka'nın ismini sosyal tesislere verdi

Alaşehir Belediyesi, kardeş şehri olan İzmir Karşıyaka'nın ismini, restorasyon çalışması tamamlanarak hizmete giren sosyal tesise verdi. Tesisin açılış kurdelesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer tarafından kesildi. Açılışta bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in emeğin paylaşılması ve geliştirilmesi yolunda gösterdiği çabalara Alaşehir'de bir yenisini daha eklemesini yürekten alkışlıyoruz. Kardeş şehrimizin bir sosyal tesis daha kazanması bana onur vermektedir" dedi.

Açılışı yapılan sosyal tesisin Karşıya ile Alaşehir arasındaki kardeşlik bağını daha da güçlendireceğini belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu projeyle her iki kardeş belediyemizin halkları arasında ekonomik, sosyal, kültürel bağların kuvvetlenmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun masa tenisi oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen programa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Rıza Türker, CHP ilçe başkanları, meclis üyeleri, Alaşehir Kadın Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu, oda ve dernek başkanları katıldı.