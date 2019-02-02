Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de Jeotermal Kaynaklı Organize Sera Bölgesi Kuruluyor

Alaşehir'de Jeotermal Kaynaklı Organize Sera Bölgesi Kuruluyor

43 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bin 800 dekarlık alanda kurulması planlanan ve 3 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenen "Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" için ilk adım atıldı.

Alaşehir'de Jeotermal Kaynaklı Organize Sera Bölgesi Kuruluyor, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bin 800 dekarlık alanda kurulması planlanan ve 3 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenen "Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" için ilk adım atıldı.

Alaşehir Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında ilçenin tarımsal ekonomisine yönelik önemli bir projeye imza atıldı. Meclis'te alınan kararla ilçenin Kemaliye Mahallesinde bin 800 dekarlık alana "Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" kurulması planlanıyor. Yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenen projede, Alaşehir Belediyesi yüzde 60 katılım payı ile müteşebbis heyette kurucu üye olarak yer alması kararlaştırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Devletimizin desteği ile Kemaliye Mahallemizde kurulması planlanan Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sera Bölgesi bin 800 dekarlık alana kurulacak olup, bin 450 dekarlık alanda seracılık faaliyeti gösterilecektir ve 3 bin Alaşehirli hemşehrimize iş imkanı sağlanacaktır. Aynı zamanda seracılık faaliyetlerinin gelişmesinin Alaşehirli çiftçilerimiz içinde çok önemli olacağını düşünüyorum. Bu konuda Alaşehir Belediyesi olarak elimizi değil vücudumuzu taşın altına koyacağımızın ve bu hizmetin Alaşehirimize kazandırılması için tüm katkının sunulacağının bilinmesini istiyorum. Başta Manisa Valimiz olmak üzere AK Parti Manisa eski Milletvekili Recai Berber, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir İlçe Tarım Müdürü Tarık Memiş, AK Parti Alaşehir İlçe Teşkilatı ve emeği geçen herkese çok teşekkür eder, Alaşehirimiz için hayırlı olmasını dilerim" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



GAP Yatırımları İstihdamı Artırdı, Göçü Azalttı Antalya'daki Hortum Felaketi, Menüden Patlıcanı Çıkarttı

İstanbul'da Zam Şampiyonu Sivri Biber Oldu Dünya Devi PSG'den Türkiye'de 15 Kente Büyük Yatırım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 12:41:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de Jeotermal Kaynaklı Organize Sera Bölgesi Kuruluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]