Alaşehir'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Alaşehir'de kaçak tütün operasyonu
17.02.2021 09:46
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 7 bin adet içi doldurulmuş makaron sigara ile 10 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 7 bin adet içi doldurulmuş makaron sigara ile 10 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaçak tütün operasyonu yapıldı. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından C.K. isimli şahsın iş yerinde kaçak tütün sattığı belirlenmesi üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları operasyonda 7 bin adet içi doldurulmuş makaron sigara ile 10 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İş yeri sahibi C.K. hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Son Dakika Restoran ve kafelere yapılacak ciro kaybı desteğinin detayları belli oldu: Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak İstanbul'u etkisi altına alan kar, eziyete dönüştü! Trafik yoğunluğu %70'i geçti Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 13 vatandaşımızı şehit eden terör örgütünü bitirecek strateji de var Son Dakika! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü 41 yaralı 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti Koronavirüs aşısının mucidi Türk doktor Uğur Şahin'den korkutan sözler: Salgın 10 yıl bizimle kalacak Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi